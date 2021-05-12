/630838/خالد-الغندور-للاعبي-الأهلي--تناولوا-لقاح-كورونا-مش-هتخسروا-خمسة

أكد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق أن لاعبي الأهلي لابد أن يتم تنولهم للقاح فيروس كورونا المستجد لان حالات كورونا في جنوب إفريقيا متصاعدة للغاية لذلك من الأفضل تناول ذلك قبل السفر للأراضي الجنوب إفريقية وذلك قبل موقعة الفريقين في دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد الغندور عبر تصريحات إذاعية : "" يجب على لاعبي الأهلي تناول لقاح كورونا قبل السفر لجنوب أفريقيا بسبب زيادة حالات الفيروس هناك بشكل كبير".

وتابع خالد الغندور: " بقول صعب تحصل نفس نتيجة خمسة صفر تاني متخافوش النتائج الكبيرة مثل مباراة الأهلي و صن داونز تحدث مرة وحيدة فقط ولها أسبابها و أعذارها وتلك الأمور معروفة في الكرة ".

الغندور ينصح الأهلي يتناول لقاح كورونا

وواصل الغندور:" أفضل فريق فى دوري الأبطال الأفريقى هو صن دوانز بكل تأكييد بعد نتائجه فى دور المجموعات التي لم يخسر الفريق نقاط الأ في أخر الجولات بعد حسم التأهل ثم يأتي من خلفه الوداد البيضاوي المغربى".

واختتم: " الأمر الذي يعد ميزة للأهلي في مباراته أمام صن داونز في جنوب إفريقيا هي عدم تواجد الجمهور ، وبالتالي فالمباراة شتكون معقولة لحد ما ".

يذكر أن قائد صن داونز كيكانا قال لصحيفة "sowetanlive" : " مباراة الأهلي ستكون صعبة للغاية، الفريقيان يمتازان بالقوة ،وارى انها ستحسم عن طريق العقل لا التكيتك".

قائد صن داونز يتوعد الأهلي

واضاف كيكانا: " مباراة الأهلي و صن داونز ستكون مؤثرة للغاية بسبب خسارة الأهلي أمامنا في مباراة سابقة ولا أعتقد أنهم يعداء بذلك بل سيقاتلون من أجلها ".

وواصل : " الأهلي سيأتي ويعلم أننا هزمناهم نحن فريق طموح وقوي أيضا ، الفارق الوحيد أن بيتسو موسيماني هو المدير الفني للأحمر وسنحتفل أمامه لأننا بحاجه لذلك “ الجدير بالذكر أن بعثة فريق صن داونز وصلت لمطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، وذلك من أجل الإستعداد لمباراة الأهلي القدمة في إطار منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر في حسم الفوز.