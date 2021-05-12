- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن بعض التعليمات التى تهم الطلاب قبل الامتحانات، أبرزها أنه لن يتم وضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسى الأول، وأنها ستكون من مقررات أشهر مارس وأبريل ومايو، وأنه ستكون هناك ورقة إجابة منفصلة عن ورقة الأسئلة.
وأوضحت الوزارة أن الاختبارات وفق مواصفات الأعوام الماضية وليست مُجمعة، وتجرى امتحانات مادة المستوى الرفيع على مستوى المدرسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. التعليمات الأخيرة لطلاب الإعدادية قبل الامتحانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.