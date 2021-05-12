إنفوجراف.. التعليمات الأخيرة لطلاب الإعدادية قبل الامتحانات

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن بعض التعليمات التى تهم الطلاب قبل الامتحانات، أبرزها أنه لن يتم وضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسى الأول، وأنها ستكون من مقررات أشهر مارس وأبريل ومايو، وأنه ستكون هناك ورقة إجابة منفصلة عن ورقة الأسئلة.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات وفق مواصفات الأعوام الماضية وليست مُجمعة، وتجرى امتحانات مادة المستوى الرفيع على مستوى المدرسة.