السفارة الصينية بالقاهرة: بلادنا ملتزمة بالاستخدام السلمى للفضاء الخارجى

أكد لي تشيمين المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة أن بلاده دائما ملتزمة بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وتدعو إلى التعاون الدولي في هذا الصدد، ومستعدة للعمل مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي والحفاظ على أمنه.
وأضاف تشيمين في بيان لها نشرته سفارة الصين بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" اليوم، أنه لاحظ اهتمام بعض وسائل الإعلام الدولية وكذلك وسائل الإعلام المصرية، عن إطلاق الصاروخ الصيني الحامل"لونغ مارش-5بي واي"2 ودخول حطام المرحلة الأخيرة من الصاروخ إلى الغلاف الجوي مجددا وقد نجح الصاروخ في حمل الوحدة الأساسية التي يطلق عليها اسم "تيانخه" إلى مدارها.
وأوضح أن الصاروخ الصيني يعد مشروعا رائدا ومهما لتعزيز قوة البلاد في العلوم والتكنولوجيا، وكذلك في الفضاء، وهو يشير إلى أن بناء محطة الفضاء الصينية قد دخل مرحلة التنفيذ الكاملة.. مؤكدا أن بكين أولت اهتماما بالغا بإعادة دخول حطام المرحلة الأخيرة من الصاروخ إلى الغلاف الجوي وقد تم احتراق الحطام وتدميره أثناء إعادة الدخول ، وهذه ممارسة مقبولة متعارف عليها دوليًا.
وأشار إلي أنه وفقًا لرصد وتحليل الوكالات الرسمية الصينية، في تمام الساعة 10:24 يوم 9 مايو بتوقيت بكين، دخل حطام المرحلة الأخيرة من صاروخ "لونغ مارش-5بي واي"2 الحامل للغلاف الجوي مجددا واحترقت الغالبية العظمى من الحطام أثناء إعادة الدخول، وسقطت بقية الحطام في منطقة بحرية مركزها عند التقاء خط عرض 65ر2 درجة شمالا وخط طول 47ر72 درجة شرقا.
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