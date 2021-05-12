وزيرة البيئة : نسعى للإرتقاء بالوضع البيئي وزيادة المسطحات الخضراء فى كافة...

د. ياسمين فؤاد : تعلن الانتهاء من تشجير منطقة التبين بعدد 3000 شجرة ضمن مشروع تشجير المناطق الأكثر تلوثا.... و توفير عدد ٢٢٢ الف شجرة لزراعتها فى ٢١ محافظة والقرى التابعه لها ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الانتهاء من أعمال التشجير بمنطقة التبين ، وذلك ضمن خطة الوزارة السنوية لتشجير المناطق الأكثر تلوثا ، وفي إطار جهود الوزارة لتحسين نوعية الهواء والاهتمام بالمناطق الأكثر تعرضا للصناعات الملوثة من خلال تشجير عدد من الشوارع والميادين بتلك المناطق ، حيث يتم اختيار أنواع الأشجار الملائمة لكل منطقة والتي تتميز بسرعة النمو والقدرة على تحمل الملوثات.

وأوضحت فؤاد انه تم زراعة عدد٣٠٠٠ شجرة بشوارع منطقة التببن وهم شارع حديد وصلب والثروه المعدنية ومصانع الاسمنت والكورنيش وشارع الملاءة، حيث تم زراعة أشجار تيكوما واكاسيا وبنجامبنا ، والتى تتميز بقلة الاحتياجات المائية وقدرتها على امتصاص الملوثات .

وأضافت وزيرة البيئة انه فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف لرفع كفاءة وتطوير القرى الأكثر إحتياجا فقد تم البدء فى توفير عدد ٢٢٢ الف شجرة لزراعتها فى ٢١ محافظة والقرى التابعه لها. كما تم تشجير الطريق المؤدى الى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط والمناطق المحيطة به بعدد ١٥٠ شجرة ، وزراعة ١٠ الاف شجرة بعدد من المدارس والجامعات والمعاهد بعدد من الاحياء والمدن .

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم البدء فى أعمال إنشاء مشتل بيئي على مساحه ٥ أفدنة بمدينه الخارجة وذلك فى إطار البروتوكول المبرم بين وزارتى البيئة والزراعة ومحافظة الوادى الجديد. حيث سيتم استغلال شتلات هذا المشتل في تنفيذ أعمال التشجير في جميع مراكز وقرى المحافظة والمنشآت الحكومية والعامة ضمن المبادرة الرئاسية " إتحضر للأخضر" والتي تنفذها وزارة البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة على استمرار تنفيذ حملات التشجير بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المدنى بهدف غرس روح المشاركة المجتمعية والعمل على نشر ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.