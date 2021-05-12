حسين الشحات على رأس 5 صفقات مطلوبة فى صن داونز

كشفت تقارير صحفية عن استعدادات نادى صن داونز بطل جنوب أفريقيا للموسم الجديد لتدعيم صفوفه من أجل المواصلة على المنافسة فى الدورى المحلى واللقب الأفريقى.

وقالت صحيفة " thesouthafrican " الجنوب أفريقية أن صن داونز يضع 5 لاعبين فى قائمة أولوياته استعدادا للموسم الجديد من بينهم حسين الشحات لاعب وسط الأهلى.

وأشارت الصحيفة إلى أن صن داونز قد يضطر لإدخال بعض اللاعبين فى صفقات تبادلية مثل سيرينو جناح الفريق لتقليل النفقات فى ظل محاولة النادى الجنوب أفريقى لترشيد الصرف خلال المرحلة القادمة.

صحيفة جنوب أفريقيا

المعروف أن نادي صن داونز الجنوب أفريقى، دخل في مفاوضات جادة مع النادى الأهلي خلال شهر نوفمبر الماضى من أجل الحصول على خدمات الثنائي محمد مجدي قفشة وحسين الشحات لاعبا الفريق الكروى الأول، من أجل الحصول على خدماتهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكشفت مصادر مقربة من صن داونز أن النادي تقدم بعرض رسمي للنادي الأحمر للحصول على خدمات محمد مجدي أفشة مقابل 2 مليون ونصف المليون دولار ،وكذلك نفس القيمة المالية لحسين الشحات من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

موعد مباراة الأهلي ضد صن دوانز

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما أوقعت القرعة الفريق الأحمر في مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ضد صن داونز يوم السبت الموافق 15 مايو الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام بالقاهرة باعتبار أن مباراة الذهاب ستقام بالقاهرة على أن تلعب مباراة الإياب بجنوب إفريقيا.