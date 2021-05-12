عربية النواب: فوز مصر كنائبة لرئيس اتفاقية مكافحة استخدام التكنولوجيا نجاح جديد للدبلوماسية المصرية 

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وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس فوز مرشح مصر السفير محمد الملا سفير مصر لدى النمسا المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا بمنصب نائب رئيس اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية بأنه نجاح كبير وجديد للدبلوماسية المصرية التى يقودها بكل كفاءة واقتدار الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية .

فوز محمد الملا يؤكد مكانة مصر

وقال أحمد فؤاد أباظة فى بيان له اصدره اليوم أن فوز المرشح المصري، ممثلاً عن أفريقيا، جاء بعد انتخابات تنافسية ليؤكد مجدداً المكانة التي تحظى بها مصر في المجتمع الدولي، ويبرز تميز الكوادر المصرية القادرة على الإسهام الإيجابي في هذه العملية الدولية المهمة متوجها بالتهنئة القلبية للدبلوماسية المصرية على تحقيق هذا الفوز المستحق لمصر .

وكان السفير محمد ادريس مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة قد أكد أن الأيام الماضية شهدت جهوداً مُكثفة قادتها وزارة الخارجية وبعثات وسفارات مصر بالخارج لتأمين الأصوات اللازمة لإنجاح المرشح المصري في هذه المعركة الانتخابية الصعبة، وتحقيق إضافة جديدة لرصيد مصر الدبلوماسي المتميز على المستوى الدولي.

وتستهدف اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، استحداث اتفاقية توفر إطاراً دولياً شاملاً لقضية مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجريمة المنظمة، وذلك في إطار مواجهة الأنماط الجديدة من التهديدات الناشئة في العالم الرقمي.