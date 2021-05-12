/630842/أول-رد-من-اتحاد-الكرة-على-شكوى-الزمالك-بعد-مباراة-الأهلي

كشف مسؤولو اتحاد الكرة المصري لكرة القدم عن موقف الجبلاية من شكوى الزمالك بخصوص الأعداد في مباراة الأهلي والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

وقال مسئول داخل اتحاد الكرة : النادى الاهلى هو المسؤول عن تنظيم مباراة القمة 122 الأخيرة أمام الزمالك فى الجولة الحادية والعشرون من الدوري الممتاز على لمعب القاهرة الدولي ، وليس اتحاد الكرة ، وتنيظم المباريات داخليا هو مسئولية الأندبة.

وأضاف مسئول الجبلاية : " النادي الأهلى هو المسئول عن دخول أعداد بدرجة كبيرة في مباراة القمة ، وكان يجب على مسئولي الزمالك عدم السماح بإستكمال المباراة حتى تخرج الجماهير من المدرجات لكن هذا لم يتحدث على الرغم أن هذا من جقه ".

اتحاد الكرة يرد على شكوى الزمالك

وواصل : "الزمالك لديه الحق في الإعتراض و الاحتجاج بشكل حالي على الأعداد الزائدة خلال مباراة القطبين في القمة122 لكن تلك الأمور لن تفيده بشئ لأن النتيجة تم إعتمادها وانتهت ".

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 122

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122

ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما

قائمة الأهلي لمباراة اليوم أمام الزمالك

حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون

خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا