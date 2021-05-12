/630843/غلق-10-منشآت-و-134-في-أسوان-غرامة-لعدم-ارتداء-الكمامات

وجه محافظ أسوان اللواء أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع أقسام الشرطة وإدارات مديرية الأمن للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لمجابهة انتشار فيرس كورونا.

استكمال الجولات الميدانية و استكملت الأجهزة التنفيذية والأمنية جولاتها الميدانية لمتابعة التزام المحال التجارية والمولات والملاهى والأندية ومراكز الشباب والمقاهي والكافتيريات والمطاعم بقرار الغلق فى التاسعة مساء يأتي ذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والذى سيستمر حتى 21 مايو الجارى. وتستهدف الحملات الميدانية متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية للحد من فرص الإصابة بالفيرس. وتم تحرير العديد من الغرامات الفورية ومحاضر المخالفة والتي شملت غلق 10 منشآت بالإضافة إلى معرض للسيارات ، بجانب تحرير 134 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات.

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