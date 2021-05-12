/630844/تحرير-4-محاضر-تموينية-بالمنوفية-وضبط-لحوم-مذبوحة-خارج-السلخانة
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بشن حملة تفتيشية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين على محلات الجزارة واللحوم المجمدة والمخابز بنطاق المدينة.
نتائج الحملة
وأسفرت هذه الحملة عن ضبط أحد المواطنين لقيامه بالذبح خارج السلخانه، وتحرير4 محاضر مخالفات مخابز نقص وزن بناحية كفر داود والطرانة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
هذا وشد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة باستمرار بذل الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيقاً للصالح العام .
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