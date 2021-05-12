مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال عيد الفطر المبارك

نشر مركز الفلك الدولي اليوم الأربعاء أول صورة لهلال شوال والتي تؤكد أن موعد عيد الفطرالمبارك غدا الخميس.

وأشار المركز إلى أن القمر يبعد عن الشمس بنسبة 6.2 درجة، ومن جانبه قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1442 (أول أيام عيد الفطر المبارك) ستوافق الخميس ١٣ مايو الحالي، وعدة الشهر ستكون ٢٩ يوما.

وأضاف القاضي، أن صلاة عيد الفطر المبارك ستكون في الساعة الخامسة و٢٨ دقيقة فجرا في محافظتي القاهرة والجيزة، وفي الإسكندرية في الساعة الخامسة و٣١ دقيقة فجرا.

وأشار إلى أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق ١١ مايو الحالي (يوم الرؤية).

وأوضح أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعدا (دكار بالسنغال، ونواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب).

وأضاف أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ ١٢ دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح ما بين ١١- ١٤ دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح مابين (٣-١٧) دقيقة.

وأكد رئيس المعهد أنه وفقا لتلك الحسابات سيكون اليوم الأربعاء ١٢ مايو، هو المتمم لشهر رمضان الحالي.