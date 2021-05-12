نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الفطر

هنأ السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح #السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وقال نقيب الأشراف، في بيان اليوم، إن يوم العيد يمثل وسطية الدين؛ ففيه بهجة للنفس مع صفاء العقيدة، وإيمان للقلب، داعيًا إلى التعاون والاتحاد، ونبذ التنازع والخلاف والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها، حتى تنال الأمة الإسلامية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.
ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يتقبل منا ما قدمنا من عمل وعبادة خلال شهر رمضان الفضيل، وأن يوفق الجميع إلى العمل على رفعة البلاد وتقدمها وازدهارها، وأن يحفظ مصر وأهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يوفق قادتها إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد.
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