أهم رسائل رئيس مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع

شهدت جلسات مجلس النواب، التى أقيمت هذا الأسبوع يومى الأحد والإثنين 9 و10 مايو، رسائل هامة من المستشار الدكتور حنفى جبالى، كان أبرزها:

1- على المجتمع الدولى وفى مقدمته الأمم المتحدة، التدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بالمسجد الأقصى وحى الشيخ جراح بمدينة القدس الشريف.

2- قضية فلسطين هى قضية العرب جميعاً ومدينة القدس جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولن توجد دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس العربية.

3- التهجير القسرى للعائلات الفلسطينية من منازلهم بحى الشيخ جراح فى مدينة القدس المحتلة جريمة تطهير عرقى مكتملة الأركان وانتهاك صريح للمواثيق الدولية.

4- شعب مصر ومجلس نوابه خلف القيادة السياسية لبناء دولة عصرية جديدة إيماناً بأن البناء لا يرتفع إلا بالاصطفاف وتماسك الوحدة الوطنية.

5- الدولة حريصة على حياة مواطنيها وحفظ أمن المجتمع وأن يكون كل العاملين فيها أصحاء بعيدين عن نقل الخطر للمواطنين.. ومشروع قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها، منح مهلة ستة أشهر، وهي مدة كافية، لتمكين الموظف أو العامل المدمن من العلاج والاستشفاء.

6- القضاء المصرى مستقل وشامخ ولا أحد يتدخل في تحقيقاته أو أحكامه، والنيابة العامة خصم شريف ونائب عن المجتمع.