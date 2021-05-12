انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون للاجهزة الكهربائية “البريمو” من 13 إلي 16 مايو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تبدأ عروض كازيون الخميس 13 مايو 2021، وتسري إلي 16 مايو الجاري، أو إلي حين نفاذ الكمية، كما جدير بالذكر انه تقدم تلك العروض بمناسبة عيد الفطر المبارك 1442هـ، وكل عام والأمة الإسلامية بخير.

>> كما يُمكن الاستفادة بالعروض المطروحة من مختلف الفروع الرئيسية لـ ماركت كازيون في مختلف المحافظات المصرية، ويُمكنك أيضاً الطلب والاستفسار “Online” من خلال الصفحة الرسمية لها على فيس بوك أو الاتصال على الخط الساخن 19609، ولكن يجب أولاً التعرف على كتالوج العروض والتخفيضات التي يتناولها هذا التقرير.

عروض كازيون 2021:

يعد “كازيون ماركت” من المؤسسات القوية والتجارية فى مصر، حيث اعتاد عليها بصورة اسبوعية شريحة واسعة من المستهلكين، وذلك لكونها تطرح كتالوج عروض بأسعار تنافسية مميزة بصورة إسبوعية وخصم هائل وغير مسبوق على مختلف المنتجات المنزلية والاجهزة الكهربائية بعروض أسعار تصل إلي نسبة 68% تخفيض.

– كما يمكن الاستفادة من نظام التقسيط على 6 أشهر بدون آي فوائد لكافة الأجهزة الكهربائية، وفق ما أعلنتة عنه الصفحة الرسمية لـ كازيون على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمّتلك ” kazyon misr” العديد من الأفرع الرئيسية الموزعة بعناية لتقدم خدماتها لـ شريحة كبيرة من المواطنين فى مختلف المحافظات المصرية.

والآن من خلال موقعكم “مصر فايف” نعرض لكم عروض كازيون بمناسبة عيد الفطر المبارك 2021، والتي تتمثل فيما يلي:



