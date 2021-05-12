/630849/الرئيس-السيسي-يتلقى-اتصالات-من-ملك-البحرين-والعاهل-الأردني

تلقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب العاهل البحريني عن خالص تمنياته لمصر، قيادةً وشعباً، بكل الخير والاستقرار والتقدم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

من جانبه أعرب الرئيس عن خالص تقديره لملك البحرين على تهنئته الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والاسلامية باليُمن والخير والبركات.

برقية من ملك الأردن

كما تلقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتقدم.

وقد أعرب الرئيس عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً للأردن الشقيق حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار".

أمير الكويت يهنئ السيسي

فيما تلقي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لمصر حكومة وشعباً.

‎

ومن جانبه أعرب السيد الرئيس للعاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنياً للشقيقة الكويت حكومة وشعباً كل سلام وامن واستقرا.