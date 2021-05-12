فيديوجراف- كيف نجحت «تذكرتى» فى هزيمة الإرهاب بكأس الأمم 2019؟

جدة - نرمين السيد - المشاهد أوضحت كيف سهلت التكنولوجيا الوصول للإرهابيين داخل وبمحيط الاستاد، بفضل نظام «تذكرتى» ومن خلال الـ«fan id» نجحت مهمة الوصول للمخططين والمنفذين. ويعتبر «تذكرتى» ليس نظامًا لحجز التذاكر فقط بل سيستم مُتكامل يضم جميع بيانات المشجع، من مزايا «تذكرتى» تسهيل الدخول والخروج وإنهاء الطوابير والسوق السوداء لبيع التذاكر.

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