القوى العاملة: تعيين 397 شابا بالأقصر بينهم 4 من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر 397 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 4 من ذوى الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 1.049 شاباً، منهم 9 من ذوى الإحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 512 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة منهم 4 رخص لذوى الهمم والعزيمة.





وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 5 منح زواج بـ 15 ألف جنيه، و4 منح مواليد بـ 8 آلاف جنيه، ومنحة وفاة واحدة بمبلغ 2.000 جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 108 عمال وعاملات ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالى 51 ألفاً و 134 جنيهاً .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي، مشيراً إلى أنه فى مجال التفتيش العمالى ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 195 منشأة (دورى وحملات)، وأسفر عن تحرير 14 محضراً، كما تم عقد 3 ندوات عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 203 منشآت، وإعادة التفتيش على 314 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 48 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 254 منشأة أخرى لإزالة المخالفات والتى تم إنذارها بها.

كما تلقت المديرية 30 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة شكوى إلى القضاء، وحفظ 4 شكاوى، و24 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 327 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.