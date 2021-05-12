عاجل.. ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وصرح بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن العاهل البحرينى أعرب عن خالص تمنياته لمصر، قيادةً وشعباً، بكل الخير والاستقرار والتقدم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص تقديره لملك البحرين على تهنئته الكريمة، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والاسلامية باليُمن والخير والبركات.
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