عصام خليل لـ أعضاء المصريين الأحرار: الوطن أولا

جدة - نرمين السيد - ووجه رسالة لأعضاء الحزب جاء نصها كالتالى:

أسرة المصريين الأحرار يسعدنى أن أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك داعيًا الله أن يعيده عليكم وعلى أهل مصر جميعا بالخير واليمن والبركات.

إن الأعياد والمناسبات الطيبة فرصة سانحة لتعزيز أواصر الترابط المصرى وشاهدة على شمس جديدة تجدد مسيرة العطاء وقوة مواجهة التحديات والصعاب.

أبنائى وأخواتى.. الوطن أولاً هدف وغاية كل مواطن يُقدر معنى الهوية والارتباط بالجذور، فما بالكم بقدر بلادنا صاحبة التاريخ ورائدة العلوم والمعارف، صانعة البطولات، لذلك علينا دورا مع الأسرة المصرية فى استعادة أمجاد الماضى وإدراك أهمية الحاضر والمشاركة الفاعلة فى صناعة المستقبل.

وإذ نستغل الفرصة الطيبة والأعياد المباركة وأؤكد أنه علينا تعليم أبنائنا مع الموروثات والأعياد، أهمية ترسيخ الانتماء لإعداد أجيال واعية وواعده تستطيع مجابهة كل عدو، وأيضا توافر الإمكانات والسمات لديهم لخدمة الوطن والمجتمع.

قاهرة الصعاب.. مصر دوما تحطم الصعاب معتمدة على عزيمة وإرادة المصريين وحكمة قيادتها وجسارة مؤسساتها فلا مجال للنيل من الثقة التى تمثل حائط صلد أمام الأعداء والمتربصين.

نُجَدِّد معا العهد أن كل شىء فداء للبلاد طالما الغاية تظل حرة صاحبة السيادة وتقرر مصيرها، فإن العزيمة والثقة والاصطفاف ثلاثى يحقق الانتصار علشان مصر إللى بنحلم بيها.

تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر