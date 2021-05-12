هدايا من الرئيس السيسى لأسر شهداء الأطقم الطبية بمناسبة عيد الفطر.. صور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تنفيذ عدد من الزيارات لمنازل أسر شهداء الأطقم الطبية بعدد من محافظات الجمهورية، وتقديم الهدايا العينية والمادية المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تنفيذ تلك الزيارات بقيادة وكلاء وزارة الصحة فى عدد من المحافظات لمنازل شهداء الأطقم الطبية من (أطباء، تمريض، مسعفين، إدارين، وفنيين)، الذين ضحوا بأرواحهم خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا.

من جانبهم، أعرب أسر شهداء الأطقم الطبية عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي للوقوف بجانبهم وتقدير دور وجهود ذويهم من الأطقم الطبية خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا.