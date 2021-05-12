الرئيس الجزائرى يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر ويتمنى دوام التقدم لمصر وشعبها

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً للشقيقة الجزائر حكومة وشعبًا كل السلام والازدهار.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.