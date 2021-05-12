الرئيس السيسى يتبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك مع نظيره التونسى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنياً لتونس الشقيقة كل سلام وأمن واستقرار. ومن جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس السيسى، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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