/630846/أخبار-غزة-اليوم-ارتفاع-حصيلة-الشهداء-وإسرائيل-تواصل-الاعتداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48 شهيدا من بينهم 14 طفلا و3 سيدات و304 إصابات.

استشهاد خمسة مواطنين

وحسب وكالة انباء فلسطين، استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدت إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم سيدة، وإصابة ستة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

كما ذكر إعلام إسرائيلى، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيرسل مبعوثا غداً للتهدئة.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أوقع إصابات في صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء للعلاج.

استمرار العدوان على غزة

وكانت غارتين استهدفتا دراجة نارية شرق خان يونس وأصيب فها مواطن، ومركبة على مفرق حمودة في بيت لاهيا، أدت إلى استشهاد مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح إحداها وصفت بالخطيرة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة لتلقي العلاج.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، موقعا شهداء، وجرحى، ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاربعاء إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الاسرائيلي خلال اقتحامه لمخيم الفوار، بحسب " روسيا اليوم".

وأفاد سكان محليون بأن القتيل هو حسين الطيطي (26 عاما)، وهو من سكان المخيم.

والطيطي هو القتيل الثاني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية خلال ساعات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيان سابق أن مواطنا قُتل وأصيب آخر بجروح خطيرة بعد إطلاق النار على السيارة التي كانا يستقلانها على حاجز زعترة جنوب نابلس.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الاسرائيلي حول ملابسات الحادثين.