/630848/محمود-حسين-لا-يوجد-صراع-بين-السلطة-التشريعية-والتنفيذية-والأهداف-موحدة

تحدث النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال ندوة دوت الخليج، عن عدد من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بالمجال الرياضي.

وتطرق حسين إلى الحديث عن العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية داخل محافظة بور سعيد.

العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية واضحة

حيث أكد على أن محافظة بورسعيد مثلها مثل محافظات الجمهورية بأكملها، والعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية واضحة حددها الدستور والقانون، موضحا ان الهدف الأساسي من العلاقة بين النواب ومسئولي بورسعيد هي مصلحة المواطن وجميع النقاشات التي تم إثارتها في الفترة الأخيرة كانت تهتم بمصلحة المواطن في الدرجة الاولى.

المسئول التنفيذي ملزم بتقديم المستندات

ولفت النائب محمود حسين غلى أنه كان هناك بعض الشبوهات التي أكتشفها بعض النواب، وتم اللجوء للسلطة التنفيذية من أجل تقديم مستندات تخص تلك الواقعة لتحقق من الشبهات، وبالتالي وفقا للقانون على المسئول التنفيذي ان يقدم المستندات، فالدستور فصل بين السلطة والتنفيذية والسلطة التشريعية والقضائية، وهو أمر تسبب في وقوف الدولة المصرية على ساقيها، وفي كل الاحوال يجب ان تكون العالاقات بينهم جيدة ولا تصل الى الخلاف.

وتابع رئيس لجنو الشباب والرياضة بالبرلمان:" غير مقبول وجود خلافات بين النواب والتنفيذيين، كما أنه لكل شخص مسئول رؤية معينة في التطوير، النائب لديه رؤية والمحافظ لديه رؤية مختلفة تماما، لكن في الأخير لا يوجد خلاف ، ومخطط الجلسات بين النواب و المحافظين كل شهر هي رؤية حميدة للغاية ، لذلك لا يوجد صراع بين السلطة التشريعية والتنفيذية لان الهدف الأهم هو مصلحة المواطن فكلما ابتعدنا عن المصلحة الشخصية كان افضل".