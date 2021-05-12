/630850/رئيس-رياضة-النواب-يكشف-أسباب-استبعاد-استاد-بور-سعيد-من-بطولة-إفريقيا-2019

وتطرق النائب محمود حسين إلى الحديث عن عن ستاد بور سعيد والأسباب التي أدت إلى إستبعاده من بطولة امم لأفريقيا 2019.

قال النائب محمود حسين:” نطالب بعودة اللعب على ملعب المصري منذ عام 2015، لأن العقوبة الموقعة على الاستاد انتهت ، كان من المفترض ان يستضيف الملعب نهائيات أمم إفريقيا 2019 لكن اللجنة المكلفة بمعاينة الاستادات الخاصة بالبطولة كشفت انه مهدد بالسقوط وكان يوجد اقتراحات لترميمة، وتم الإتفاق أنه سيتم بناءه من جديد، حيث أنه بعض اللجان المختصة أوصت بضرورة إعادة بناء ستاد المصري وليس ترميمه لأن عمره الإفتراضي لم يعد يتحمل أكثر من 25 عام حتى في حالة الترميم، والتكلفة المادية متقاربة بين البناء و الترميم لذلك من الأفضل هو إعادة بناء الملعب مرة أخرى.

وتابع حسين:” جمهور النادي المصري يحب ويعشق النادي البورسعيدي، والكرة في بورسعيد مثل الطعام و الشراب في الطبيعي ، ونتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بتجديد ستاد بورسعيد بشكل جيد وفي نفس المكان وبنفس المواصفات الدولية، حيث أنه خلال الأسبوع القادم هناك زيارة مرتقبة من وزارة الشباب و الرياضة مع لجنة مكلفة من أجل البدء في بناء ستاد المصري البورسعيدي، وأتقدم بالتهنئة لجمهور المصري البورسعيدي والرئيس عبدالفتاح السيسي على تدشين ستاد بورسعيد في الأيام المقبلة .