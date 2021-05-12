/630851/رضا-عبدالعال-مطالبا-جنش--بالإعتزال-أهداف-الأهلي-و-الترجي-فضيحة

وجع رضا عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي والسابق النصيحة لمحمود عبد الرحيم جنش حارس الفارس الأبيض بالإعتزال نهاية الموسم الحالي بسبب الأهداف التي تسكن شباكه خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في تصريحات إذاعية مع خالد الغندور لاعب القلعة البيضاء السابق.

وقال رضا عبدالعال: " أهداف مباراة الأهلي و الترجي التونسي في الزمالك على يد جنش فضيحه ، وأنا لو مكانه في المرمى هعتزل الكرة بعد هدف المقاولون العرب في الفارس الأبيض".

وتابع: " لابد من عودة محمد أبوجبل لحراسة الزمالك مرة أخرى بعد الشفاء من كورونا وهو أمر جيد ان تمتلمح حراس كبار لكن يظل أبو جبل هو نمبر وان في القلعة البيضاء ، ولازم كارتيرون يعمل مع جبل نفس اللي عمله موسيماني مع الشناوي ".

رضا عبدالعال يفتح النار على لاعبي الأهلي والزمالك

وواصل عبدالعال: "محمد عواد لم يتألق أمام الأهلي ، وهدف صلاح محسن يتحاسب عليه ، لكن لابد من عودة أبو جبل لصفوف الفريق الأبيض من جديد، كارتيرون مش مقتنع بإمام عاشور على عكس باتشيكو ، هو لاعب جيد والزمالك تأثر بغيابه لكن دماغه صعبة ".

وعن تتويج أحد القطبين بالدوري قال: " الأهلي و الزمالك هذا الموسم غير مضمونين ، ومن الممكن أن يطول مسلسل الكراسي المتحركة طويلا خلال الفترة المقبلة ".

واضاف لاعب الأهلي و الزمالك السابق : " الشناوي بعد كأس العالم مستواه متراجع لذلك أرضف ضمه لصفوف المنتخب الأولمبي كدة كدة هنخرج من البطولةة ، ومن الأفضل منح صبحي فرصة للظهور ".

وواصل رضا عبدالعال : " مستوى بدر بانون مدافع الأهلي عادي وأحمد رمضان بيكهام فد مستواه 100 مرة ، وكان لابد على ادارة الأهلي عدم التفريط في أحمد ياسر ريان من صفوف الفريق ، لو كان متواجد بجانب محمد شريف لشكلا ثنائي رهيب ، حسين الشحات مكمل في القلعة الحمراء عشان الفلوس اللي بياخدها بس ".

وتابع رضا عبد العال:" الاهلى محتاج باك رايت ولازم يجيب بديل لأفشة ، لان ناصر ماهر بطىء ومينفعش بديل لأفشة،وأتوقع الاهلى هيقول لوليد سليمان شكراً فى نهاية الموسم رغم تمديد تعاقده ، وقولت لحسام عاشور متروحش حتة بعد الاهلى بس اصر واختفى فى الاتحاد السكندرى".