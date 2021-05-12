/630852/محمود-حسين-عن-البدري-فرغلي--ما-قدمة-يجب-أن-يكون-رسالة-للجمبع-فى-كل-موقف

قال النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن البدري فرغلي قدم الكثير لكل المصريين،مؤكدا أنه كان صاحب قضية لأصحاب المعاشات، وناضل من أجلهم وأستجابة الدولة لهم بخصوص العلاوات والمعاشات.

وأشار النائب محمود حسين، عضو مجلس النواب، إلي أن كل ما قدمه البدري فرغلي يجب ان يكون رسالة لكل شخص في أي موقع أو مكان، وهي ان الجميع لابد أن يعمل من أجل المصلحة العامة بعيدا عن المصالح الشخصية. ولفت النائب محمود حسين، إلي أن هناك تقدير كامل من المواطنين داخل بورسعيد لكل شخص يعمل من أجل البلد ، ونترحم في ذات التوقيت على روح السيد متولى رئيس المصري السابق ، فهذا الموقف سيمر على كل النواب وحينها سيختلف أراء الناس في الرحمه عليهم.

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