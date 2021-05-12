/630845/رضا-عبدالعال-بدر-بانون-لاعب-عادي-وبيكهام-قده-100-مرة

أكد رضا عبدالعال لاعب الأهلي والزمالك السابق أن بدر بانون لاعب النادي الأهلي عادي ومستواه طبيعي مشددا أن محمود الونش لاعب الزمالك هو افضل لاعب في مصر وذلك خلال تصريحات إذاعية .

وقال رضا عبدالعال: " لولا تواجد الونش في دفاع الزمالك هذا الموسم لتلقت شباك الفارس الأبيض 4 أو 5 أهداف في كل مباراة ، هو افضل لاعب فقي مصر من وجهة نظري و بالأداء الذي يقدمه اللاعب ".

وتابع عبدالعال: " الزمالك بحاجة لـ 10 صفقات حتى يستطيع الإستمرار في المنافسة ، ومبدئيا لازم يمشي كل المهاجمين المتواجدين ويجيب 2 ديفندر و2 مساكين و ظهير أيمن، ولابد من عودة مصطفى فتحي و رزاق سيسية لصفوف الفريق مرة أخرى بدلاء لشيكابالا وأوناجم بالسلامة كدة ".

رضا عبدالعال يعلق على مستوى بدر بانون

وعلق رضا عبدالعال عن المنتخب : " الشناوي بعد كأس العالم مستواه متراجع لذلك أرضف ضمه لصفوف المنتخب الأولمبي كدة كدة هنخرج من البطولةة ، ومن الأفضل منح صبحي فرصة للظهور ".

وعن مستوى الأهلي قال : " مستوى بدر بانون مدافع الأهلي عادي وأحمد رمضان بيكهام فد مستواه 100 مرة ، وكان لابد على ادارة الأهلي عدم التفريط في أحمد ياسر ريان من صفوف الفريق ، لو كان متواجد بجانب محمد شريف لشكلا ثنائي رهيب ، حسين الشحات مكمل في القلعة الحمراء عشان الفلوس اللي بياخدها بس ".

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 122

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122

ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : يوسف أوباما.