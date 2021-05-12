/630853/أسعار-الذهب-في-العيد-عيار-21-يساوي-790-جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، وقفة عيد الفطر المبارك، استقرار عند مستويات 790 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

ويأتي الأمر رغم تراجع السعر العالمي صباحاً لكن الأونصة عاودت الصعود مرة أخرى لنفس مستويات أمس الثلاثاء عند 1835 دولار.

أسعار الذهب في مصر :

عيار 18 يسجل 677.14 جنيه.

عيار 21 يسجل 790 جنيها.

عيار 24 يسجل 902.85 جنيه.

الجنيه الذهب 6320 جنيها.

أونصة الذهب 1833 دولار.

الذهب العالمي

وعالمياً تراجعت أسعار الذهب الأربعاء 12 مايو، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وانتعاش محدود للدولار، وذلك قبيل بيانات أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة المرتقبة بشدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1829.94 دولار للأونصة، ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1830.30 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.3%، مما يجعل الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وزير البترول: عقد جديد للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية

فيما شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة مناجم النوبة الإنجليزية وذلك بإجمالى استثمارات 5.2 مليون دولار لعدد قطاع واحد للبحث.

وأوضح المهندس طارق الملا أن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار استكمال توقيع العقود مع الشركات الفائزة بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب لعام 2020 فى جولتها الأولى والتى يبلغ عددها 11 شركة عالمية ومصرية فازت ب 82 منطقة بحث على مساحة 14 ألف كم 2 بالصحراء الشرقية باستثمارات إجمالية 60 مليون دولار.

وأضاف الملا أن الإصلاحات المتنوعة التى تم إقرارها فى منظومة الاستثمار بقطاع التعدين خلال الفترة الأخيرة ساهمت فى تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين خاصة مع اعتماد آليات عملية وسريعة وتواكب المعمول بها عالمياً فى صناعة التعدين بالعديد من الدول.

وحضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثــروة المعدنيـة والمهندس خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية ونائبه المهندس ياسر رمضان وممثلى شركة مناجم النوبة الإنجليزية.