/630854/الساهرون-لحماية-الوطن-مناشدة-برلمانية-بتوفير-تطعيم-كورونا-لأفراد-الشرطة

ناشدت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، النائبة هالة أبو السعد، وزير الداخلية، بتوفير التطعيم ضد فيروس كورونا لأفراد الشرطة بكل درجاتهم، حيث أنهم الاكثر احتياجا للقاح ضد هذا الفيروس اللعين.

الأكثر عرضة للإصابة وصرحت أبو السعد فى بيان صحفى لها بأن ضباط الشرطة هم الأكثر عرضة للإصابة، لاسيما ضباط المرور والاقسام فهم الأكثر احتكاكا وتعاملا مع المواطنين. وأضافت أن الشرطة المصرية من الفئات الأولى بالتطعيم فهم الساهرون على حراسة وخدمة الشعب المصرى، فلا أحد ينكر فضل أفراد الشرطة فى حماية مصرنا العزيزة شعبا وأرضا. وناشدت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة وزير الداخلية بتطعيم كافة أفراد الشرطة بكل فئاتها ودرجاتها، لاسيما وانهم اكثر عرضة للاصابة، وتساقط منهم الكثير فريسة لهذا الفيروس اللعين، لكن سمة الشرطي المصرى أنه لا يتأثر ولا يكل ولا يمل ولا يشتكي.

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