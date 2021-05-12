/630858/وزيرة-الصحة-تعلن-خطة-التأمين-الطبي-لعيد-الفطر-بمحافظات-مصر

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، عن خطة التأمين الطبي الشامل خلال فترة عيد الفطر المبارك، بجميع محافظات الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

خطة التأمين الطبي

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن خطة التأمين الطبي تشمل الدفع بـ 2190 سيارة إسعاف مجهزة يتم توزيعها على الطرق والمحاور السريعة، والميادين الرئيسية بالمحافظات، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري.

وأضافالدكتور خالد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، و تكثيف تواجد ا لفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي على مدار الساعة.

وأكدالدكتور خالد مجاهد على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، منوها إلى توافر أرصدة كافية من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، حيث تبلغ أرصدة الدم 94 ألفًا كيس دم من الفصائل المختلفة، و 17 ألف كيس بلازما، مشيرًا إلى التنسيق والتواصل المستمر بين الإسعاف ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى تخصيص فرق للانتشار السريع بهدف التدخل السريع في حالة حدوث أي طارئ أو حادث.

وناشد الدكتور خالد مجاهد المواطنين مجددًا بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أهمية الالتزم بارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسر، كما يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، مثل تناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات والألياف الطبيعية.

ونوه الدكتور خالد مجاهد إلى استمرار فرق التواصل المجتمعي في تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الأعياد والمناسبات الدينية، لافتًا إلى ضرورة التوجه لأقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة في حالة الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا، أو الاتصال على الخط الساخن (105) لتلقي الاستفسارات، كما أكد أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية دوريًا عبر إرسال رسائل نصية بها كلمة "عزل" على الرقم (1440).