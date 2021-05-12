الإمام الأكبر مهنئًا بالعيد: كل عام والشعب الفلسطينى رمز الصمود

جدة - نرمين السيد - وكتب الإمام الأكبر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "كل عام ومصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بخيرٍ وسلامٍ بمناسبة عيد الفطر المبارك". وتابع قائلا: "كل عام والشعب الفلسطينى رمز الصمود، وفلسطين الأبية قلب العروبة، والقدس قضيَّة المسلمين الأولى، كل عام وفلسطين بخيرٍ وأمنٍ وسلامٍ".

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