مصر أرض الصالحين.. عبد الوهاب الشعرانى مؤرخ الشعراء

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "مصر أرض الصالحين"، عن الإمام عبد الوهاب الشعرانى، الفقيه المحدث.





وأكد الدكتور على جمعة أن عبد الوهاب الشعرانى الملقب بـ"مؤرخ الشعراء" سخّر جهده وعلمه لجمع وتوثيق سير أعلام الصوفية فى كل العصور، وفى ذكر أعلامهم وكراماتهم التى اختصهم الله بها، والمعانى التى كانوا يدعون إليها، والأخلاق التى تخلقوا بها.

وأضاف: "كان كاتبا بارزا فى ميدان الفقه وأصوله وفى ميدان التاريخ والتأريخ، ذاع صيته فى البلاد وتوافد عليه طلبة العالم حتى إن زاوية كان يُسمع لها دويا كدوى النحل ليلا ونهارا من كثرة تلاوتهم للقرآن، رضى الله عنه وأرضاه".

وتابع: "أجداده استقروا فى مصر، وولد أبوه فى ساقية أبى شعرة بالمنوفية، وكانت أمه من إدى قرى القليوبية، وتزوجت من أبيه وأنجبت الطفل الذى أصبح فقيها فيما بعد، وعاش فى قرية أبى شعرة".

واستطرد: "ولد الإمام أبو المواهب عبد الوهاب الشعرانى فى 897، وفى سن 13 عاما وبعد إتمامه حفظ القرآن انتقل أبوه واصطحب معه كل الأسرة إلى القاهرة، وتحديدا عام 911، فكان والده من أهل العلم والوعى".

واستكمل: "العثمانيون دخلوا مصر سنة 925، فجاء والده إلى مصر فى عهد قنصوة الغورى، وقبل دخول سليم الأول مصر بـ14 عاما، وعاصر 5 من سلاطين المماليك وتوفى عن عمر ناهز 76 عاما.. وفى إحدى الاحتفالات بالمولد النبوى اصطحبه والده إلى الإمام جلال الدين السيوطى، فلما رآه استشف فيه ملامح التقوى والصفاء والنقاء، فألبسه خرقة الصوفية وهى عباءة يمنحها الشيخ للتلميذ كإيذان بدخوله المدرسة".

وأضاف: "وتوفى السيوطى 19 جماد الأول بعد أيام من اللقاء الذى كان فى 12ربيع الأول، وبعد 65 يوما من اللقاء توجه عبدالوهاب الشعرانى ليبحث عن المدرسة وظل يدرس لمدة 17 عاما، وخلال هذه السنوات حفظ "متن أبو شجاع"، وكتاب "جمع الجوامع فى أصول الفقه"، و"ألفية بن مالك" و"الأبرومية" وصححها على أبوه وغيرها من الكتب، حتى أصبح كاتبا وترك مكتبة تضم 100 كتاب من مؤلفاته".