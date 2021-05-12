جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة عمليات الحى بلاغات من المواطنين تفيد وجود أعمال بناء مخالف بشارع الجيش بمنطقة العامرية، وانتقلت وحدة الإزالة الفورية إلى موقع البلاغ. وكشفت المعاينة وجود أعمال بناء مخالف وشدة خشبية بالطابق الأول بالعقار استعدادا لاستكمال البناء به دون ترخيص بالمخالفة لقرارات وتوجيهات الحكومة المنظمة لذلك. وقال محمود بريك، رئيس الحى، إنه جرى إزالة الشدة الخشبية ووقف أعمال البناء المخالف والتحفظ على الحديد والخشب المستخدمين فى تلك الأعمال، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. إيقاف أعمال البناء المخالف فى عقار غرب الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.