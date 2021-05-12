عاجل.. توجيه جديد من محافظ القاهرة بشأن صلاة العيد

جدة - نرمين السيد - شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مديرية الأوقاف بالقاهرة، التأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى أصدرتها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك غدًا.





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