الأنبا عمانوئيل يهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بعيد الفطر

"يسرنى باسم الكنيسة الكاثوليكية بالإيبارشية، وبالأصالة عن نفسى، أن أتقدم بأطيب وأرق التهانى القلبية الصادقة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصرى العظيم والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير والبركات.
وفى هذه الأيام المباركة التى يتلاقى فيها عيد الفطر المبارك مع زمن القيامة المجيد، فتتلاقى فيها صلوات وابتهالات جموع المصريين، كما تتلاقى قلوبهم جميعًا على الخير والاخاء.
أدعو الله العلى القدير أن يعطينا مناسبات عديدة مليئة بالمحبة والتأخى والسلام والخير للشعب العظيم، ويمد يد العون لقيادات وطننا من أجل مستقبل مشرق لبلدنا الحبيب مصر، وأن يحفظ مصرنا الغالية، ويقى شعبها من أى سوء ومكروه ويحميها من الأمراض والأوبئة. وكل عام وحضراتكم بخير".
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