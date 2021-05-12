إغلاق 3 منشآت و37 ألف جنيه غرامات لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال محمود بريك، إنه جرى إغلاق محل ملابس ومقهيين، وفرض غرامات فورية تقدر بـ 37 ألف جنيه على محال تجارية لعدم التزامها بإجراءات مواجهة جائحة كورونا.

وأضاف رئيس الحى، أن الحملة شملت شوارع "العامرية البلد، المستشفى، سيدى مسعود، الجمهورية، أسفل كوبرى العامرية، عمر، خلف قسم العامرية، مخزن الزيت".

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد وجه باستمرار الحملات على المقاهى والمطاعم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنه سيجرى إغلاق المحال المخالفة ، حفاظًا على سلامة المواطنين.