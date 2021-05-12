وزارة القوى العاملة تصدر بيانا حول إجازة عيد الفطر المبارك 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة القوى العاملة إعلان خاص بإجازة عيد الفطر المبارك تشير فيه عن منح إجازة مدفوعة الأجر مدتها 5 أيام للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، ابتداءً من يوم 12 مايو وحتى يوم الأحد 16 مايو الجاري.

وقال الدكتور “محمد سعفان” وزير القوى العاملة، إن ذلك يأتي تماشيا مع خطة عمل الدولة من أجل الحد من تكدس المواطنين خلال الأعياد والمناسبات الرسمية وذلك من أجل حماية المواطنين من خطورة التداعيات المحتملة الخاصة بفيروس كوفيد-19 .

وأشار الوزير في بيان رسمي للوزارة، إلى أنه يجوز للعامل عند الضرورة – العمل في هذه الأيام وفقا لقانون العمل وظروفه الخاصة، مع أخذ بعين الاعتبار الزيادة في الأجر وهي الحصول على المنحة الإضافية الخاصة بالعمل في الأعياد و المناسبات وله كل الحق في ذلك .

وذكر أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات اللازمة وأصدرت كتابا دوريا لجميع مديريات القوى العاملة بكل المحافظات لمتابعة المصانع والشركات من اجل تنفيذ ذلك على ارض الواقع .

للعلم أن رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليمات وقرر اتخاذ التدابير الوقائية من اجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد خاصة مع ظهور سلالات آخري اشد خطورة.

وتم تحديد تاريخ إجازة عيد الفطر وذلك ابتداءً من يوم 12 مايو حتي يوم 16 مايو الجاري في المؤسسات الحكومية وهيئات النظام العامة و الإدارات المحلية وشركات القطاع العام، وشركات الأعمال العام.