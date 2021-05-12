انت الان تتابع تفاصيل خبر هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس خلال أيام العيد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حتي يوم السبت الموافق 15 مايو 2021.

أوضح البيان أنه تلاحظ وجود انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب البلاد، وجنوب سيناء، حيث يكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء وذلك حتى ثالث أيام العيد الموافق 15 مايو.

حالة الطقس ودرجة الحرارة المتوقعة خلال أيام العيد

– الخميس 13 مايو أول يوم العيد.

32 درجة على القاهرة و32 على الوجه البحري و27 على السواحل الشمالية الغربية و26 على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و35 على شمال الصعيد و39 درجة على جنوب الصعيد.

– الجمعة ثاني يوم العيد.

33 درجة على القاهرة والوجه البحري و28 على السواحل الشمالية الغربية و27 على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و36 على شمال الصعيد و41 درجة على جنوب الصعيد.

– السبت ثالث أيام العيد .

34 درجة على القاهرة والوجه البحري و28 على السواحل الشمالية الغربية و28 على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و36 على شمال الصعيد و40 درجة على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على بعض المناطق طوال هذه الأيام وتكون كالتالي.

– حالة الطقس الخميس 13 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

– حالة الطقس الجمعة 14 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس السبت 15 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.