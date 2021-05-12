/630862/تقارير-فرنسية-تؤكد-إنتقال-محمد-صلاح-لصفوف-باريس-سان-جيرمان-نهاية-الموسم

أكدت تقارير فرنسية صحفية أن باريس سان جيرمان عازم على التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لتعويض رحيل امبابي لاعب الفريق، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة عقب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد مانشيستر سيتي في نصف نهائي دوري الأبطال.

واشارت صحيفة "Telefoot" الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان لديها رغبة قوية للغاية من أجل التعاقد مع محمد صلاح إذا رفض كيليان مبابي نجم الفريق الحالي التجديد للنادي العاصمي.

وتابعت الصحيفة أن باريس سان جيرمان فشل في إقناع مبابي بالتجديد ، وهناك صعوبات كبيرة في تجديد لاعب منتخب فرنسا الشاب مع النادي العاصمي وذلك بعد أنباء إرتباط إسمه بالملكي الإسباني.

محمد صلاح يقترب من باريس سان جيرمان

ويأمل النادي الفرنسي في مواصلة سعيه للتعاقد مع محمد صلاح الذي يعد أبرز لاعبي الريدز ، يأتي هذا في ظل سعي ناصر خليفي مالك النادي في اقناع الفرنسي مبابي بالتجديد على خلفية التجديد للاعب نيمار دي سيلفا.

يذكر أن ليفربول يقترب من عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد أن تراجع ترتيب الريدز للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري على الرغم من الفوز في أخر مباراة باسيست رأئع من محمد صلاح.

محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول

وجاء تشكيل ليفربول في المباراة كالتالي : في حراسة المرمى: اليسون بيكير.

في خط الدفاع: فيليبس – أليكساندر أرنولد – ويليامز – روبيرتسون.

في خط الوسط: فابينيو – فينالدون – تيجو ألكانتارا.

في خط الهجوم: ساديو ماني – فيرمينيو – محمد صلاح.

وجلس على مقاعد البدلاء أمام ساوثهامبتون كلا من :

تسميكاس، شاكيري، ووبدرين، نيكو ويليامز، كوميتو، أدريان، فيرمينو، تشامبرلين، جونز.

قائمة ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: لوريس كاريوس – سيمون مينيوليه – داني وارد.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك – ناثان كلين – ترينت أليكس أرنولد - راجنر كلافان – ألبيرتو مورينو-– أندرو روبرتسون – ناثانيل فيليبس - ديان لوفرين.

خط الوسط: إيمري تشان – أدم لالانا – جوردان هينديرسون - جيورجينيو فينالدو –– رافائيل كاماتشو – كورتيس جونز - جيمس ميلنر –.

خط الهجوم: محمد صلاح – داني إنجز – روبرتو فيرمينو –– دومينيك سولانكي - ساديو ماني –– بين وودبرن.