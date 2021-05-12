/630863/إنچي-علاء-تكشف-نهاية-مختلفة-لـ-أحمد-صلاح-حسني-بكوفيد-25

أثارت السيناريست إنچي علاء حيرة الجمهور بعدما صرحت بأن رامي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صلاح حسني قد لا يكون لقى حدفه وأنه لازال على قيد الحياة، رغم قفزه من القطار المتجه إلى العين السخنة مضحيًا بحياته من أجل الأخرين.

دوت الخليج يرصد حقيقة وفاة أحمد صلاح حسني بمسلسل كوڤيد 25، الذي أحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاق الحلقة الأولى.

إنچي علاء بصحبة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني

نشرت علاء عدة صور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، إحدهما جمعتها بزوجها النجم يوسف الشريف والفنان أحمد صلاح حسني، والبقية كانت لشخصية رامي في الحلقة 14 من مسلسل كوڤيد 25.

وعلقت معربة عن فخرها بالعمل مع أحمد حسني قائلة: "مع دكتور ياسين ورامي من كواليس كوڤيد 25.. بتشرف اني اشتغلت مع النجم أحمد صلاح حسني اللي اتحمس للشخصية من أول يوم اتعرف عليها فيه.. وتحمس لكل تفصيلة تخصها".

نجاة أحمد صلاح حسني من الموت بمسلسل كوڤيد 25

وعن انتهاء مشاهد أحمد صلاح حسني بالمسلسل فجرت مفاجأة قائلة: "سعيدة جدًا بردود الأفعال عن حلقة النهارده.. بحب جدًا شخصية رامي وهفتقدها.. وغصب عني رامي كان محتاج يلحق يكفر عن ذنبه القديم وكلام سارة ليه شجعه ينتهز الفرصة ويضحي عشان الباقي يعيش.. وممكن يكون نط من القطر وعاش".

مسلسل كوڤيد 25 الحلقة 14

شهدت الحلقة 14 من مسلسل كوڤيد 25 الكثير من الأحداث، حيث ركب الجميع القطار المتجه للعين السخنة والتى تعد منطقة آمنة لا يوجد بها مصابون، بدأ دكتور محسن "أمير صلاح الدين" فى تضميد الجرح الذى نتج عن الرصاصة التى أطلق على دكتور ياسين "يوسف الشريف".

ساعدهم سائق القطار، والذى كشف لهم حقيقة الأمر، حيث أبلغهم أن المنطقة التى سيذهبون إليها أصبح بها بعض المصابين وهناك ركاب قتلوا على أيديهم من الرحلات السابقة، قرر ياسين ألا يبوح بذلك السر لباقى الركاب حتى لا يفزعوا، وبدأ الركاب يحلمون بلحظة وصولهم وما الذى سيفعلونه بمجرد الوصول، واعتذر فطين "عماد رشاد" لحمادة الذى يعمل معه على الطريقة التى كان يعاملونه بها وأنه كان فى غفلة ويقيس الناس بمقدار ما معهم من النقود.

هجم أحد المصابين على القطار واستطاع رامى "أحمد صلاح حسنى" قتله، ووجدوا العديد من المصابين فوق سقف القطار فكان ولا بد أن يهربوا لعربة أخرى، وعندما حاولوا الدخول لعربة القطار الأخرى رفض الموجودون بسبب سيف "إدوارد"، وبعد محاولات دخلت مريضة الكانسر ومعها الأطفال ونهال "أيتن عامر"، وحاول الباقى القضاء على المصابين ولكن أحدهم قتل حمادة المساعد لفطين.

عاد الباقى للعربة مرة أخرى وحاولوا إقناعه أنهم غير مصابين ففى النهاية وافق على دخولهم، ووجد ياسين أن الحل الوحيد هو فك عربة القطار التى تحمل المصابين وفصلها عن باقى القطار، حاول ياسين فكها ولكنه فشل، فقام رامى "أحمد صلاح حسنى" بالقفز فوقها وفكها فالتهمه المصابون ولكنه نجح فى فك العربة وهو يعرف أنها النهاية له.

صناع عمل مسلسل كوڤيد 25

مسلسل كوفيد25 بطولة نخبة من النجوم منهم: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب،عماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجى.

موعد عرض كوڤيد 25 الحلقة الأخيرة

يعرض مسلسل كوفيد 25، على قناة الحياة، الساعة 6:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى في 5:30 صباحا، والأخرى 10 صباحًا.

فيما يذاع مسلسل كوفيد 25، على قناة ON، الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، بينما الإعادة الأولى 7 صباحًا، والأخرى 11:30 صباحًا.