حامل المسك.. الأزهرى يلخص حلقات برنامجه فى رمضان

جدة - نرمين السيد - وقال فى البرنامج الذى يقدمه مصطفى عاطف: "بدأنا البرنامج ولخصنا كل نبى فى شعار عبارة جملة ملخصة لكل معالم حياة هذا النبى الكريم، وتحدثنا فى الحلقة الأولى عن نبى الله آدم، وتكلمنا عن أنه يمكن تلخيصه فى كلمة (العلم)".

وأضاف: "فى الحلقة الثانية تناولنا قصة سيدنا نوح وقلنا يمكن تلخيصه فى كلمة (المثابرة)، ثم نقلنا إلى سيدنا إبراهيم وقلنا إنه يمكن تلخيصه فى أنه (أمة) مصداقا لقوله "إن إبراهيم كان أمة"، ثم انتقلنا إلى سيدنا إدريس عليه وعلى مبينا أفضل السلام ولخصناه فى كلمة (صانع الحضارة)، ثم انتقلنا إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام ولخصناه فى جملة (صادق الوعد)، ثم سيدنا داوود عليه السلام ولخصناه فى جملة (النبى الحكيم الذى يتكسب من عمل يده)".

وتابع: "ثم انتقلنا إلى سيدنا يوسف وتوسعنا فى سيرته على مدار عدة حلقات، وبيّنا أنه عليه السلام يمكن أن يتلخص هديه فى (حفظ الأوطان)، وبعدها نقلنا إلى سيدنا شعيب وبينا أنه نبى جاء يدعوا للانسجام والاتساق وأن تعمر الدنيا بالدين، ثم سيدنا هارون النبى الوزير الفصيح، ثم تناولنا سيدنا يحيى ولخصناه فى جملة "خذ الكتاب بقوة".

وواصل الأزهرى: "تحدثنا عن سيدنا سليمان وبسطنا فيه أكثر من حلقة، وأن الله أتاه الفهم، فقال: ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما، وأن الله أتاه فهم قوانين الأكوان بما يستطيع معه أن يحسن إدارة الأكوان، ففهم منطق الطير ومنطق الجن وخطاب النمل وكيف يخاطب الهدهد، وتحثنا عن أنه (مهذب الملوك) فى حواره مع ملكة سبأ، وأنه أحسن إدارة الحوار إلى أن اقتنعت وفهمت".

واستطرد: "انتقلنا إلى هود وأشرنا إلى أنه كيف جاء ليعلم أمته والبشرية كيف أن كل عمل كبر أو صغر لا بد أن تكون له غاية أو هدف كبير وألا تكون الأمور عبثية وفوضوية، ومنه إلى سيدنا زكريا عليه السلام وقلنا أنه (نبى استجابة الدعاء) والذى يعلّم البشرى آداب وشروط الدعاء المستجاب".

وأكمل: "وصلنا إلى سيدنا يعقوب ولخصناه فى (النبى الأب الحكيم)، ثم انتقلنا إلى سيدنا موسى وتحدثنا عنه فى 4 حلقات وأشرنا إلى المطالب الكبرى فى كل ناجح فى عمل، وتحدثنا عن سيدنا موسى المحبوب الوجيه، ثم انتقلنا إلى سيدنا عيسى الوجيه الآخر، وكان الختام مع سيدنا محمد".