تحسن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

صرح مصدر مقرب من عائلة سمير غانم، لـ"دوت الخليج "، بأن النجمة دلال عبد العزيز حالتها الصحية فى تحسن، وتستخدم جهاز الأكسجين فى أضيق الحدود حالياً، ولا تحتاجه بشكل كامل، وأن الأطباء قرروا إبقاءها فى المستشفى لحين الاطمئنان عليها وتعافيها بشكل كامل من فيروس كورونا، وأنها ما زالت تتلقى بروتوكول العلاج.

وكانت دلال عبد العزيز قد دخلت أحد مستشفيات العزل الأسابيع الماضية، بعد إصابتها بضيق فى التنفس نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، ليتم وضعها على جهاز الأكسجين، وتلقت بروتوكول العلاج اللازم، بعد إيجابية المسحة الثانية لها، وترافقها ابنتها دنيا سمير غانم بعد تعافيها من الفيروس وسلبية المسحة.

وفى تصريحات سابقة ، نفى مصدر مقرب من أسرة الفنان الكبير، إصابته بفيروس كورونا، وأن كل الشائعات المتداولة الخاصة بإصابته بكوفيد 19 غير صحيحة تماما، والفنانة دلال عبد العزيز هى فقط المصابة بكورونا وموجود داخل مستشفى عزل.