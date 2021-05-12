انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض رنين اليوم 12/13 مايو للاجهزة الكهربائية والمنزلية بمناسبة عيد الفطر المبارك 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعد عروض رنين من أهم وأقوى باقات العروض التنافسية التي يهتم بها العديد من عملاء معارض “Raneen” في جمهورية مصر العربية، وعليه فأننا من خلال موقعنا مصر فايف نتناول عروض شركة رنين لـ يوم الخميس والجمعة 12/13 مايو 2021, والمقدمة بمناسبة عيد الفطر المبارك وكل عام وانتم بخير، وتحتوي مجلة عروض مؤسسة رنين على مختلف الادوات والأجهزة الكهربائية والمنزلية والتي تكون في سلسلة المنتجات لأساسية والهامة لدي جميع المواطنين، وخاصةً الشباب المقبلين على الزواج حديثاً.

– جدير بالذكر أنه يُمكن لآي عميل من عملاء رنين الاستفادة من العروض المُقدمة من خلال آي فرع تابع للشركة في مختلف المحافظات في مصر، كما يُمكن أيضاً الطلب والاتصال “online” ليصلك الأوردر إلي باب المنزل في اسرع وقت، الأمر الذي يساهم في التقليل من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المصريين في البلاد.

عروض رنين لأيام 12/13 مايو الجاري:

– يُمكنك الاستفسار والطلب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لرنين>> إضغط هنا.

– كما بإمكانك التحدث مع أحد موظفي خدمة العملاء التابعة لـ معارض رنين من خلال الإتصال على الرقم التالي: tel 16113.

– والآن يُمكنك متابعة العروض المقدمة من رنين مصر عن طريق متابعة مجلة العروض التالية؛



