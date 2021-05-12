أدوار الشر تسيطر على دراما رمضان 2021..السقا وكرارة وعمرو عبدالجليل على رأسهم

/630865/أدوار-الشر-تسيطر-على-دراما-رمضان-2021السقا-وكرارة-وعمرو-عبدالجليل-على-رأسهم

اكتسحت أدوار الشر الدراما الرمضانية لهذا العام، حيث سعى عدد كبير من النجوم في تقديمها بشكل متميز واستثنائي، استطاعوا من خلاله كسب كراهية الجمهور وإثارة استفزازهم بشكل جدي وواقعي، واعتمد بعض النجوم على إبزار شخصية الشر من خلال تغير ملامحه الشكلية كالفنان أحمد السقا وأمير كرارة في مسلسلهم نسل الأغراب، والبعض الآخر استعان بموهبته الشخصية لتقديم دور الشر بأداء تمثيلي متألق جمع بين الحركة والصوت وتعبيرات الوجه الغاضبة كالفنان طارق لطفي في مسلسل القاهرة كابول، وباسل الخياط في حرب أهلية، ونجح بعضهم في اللعب على الملامح الهادئة التي تعكس الطيبة والبراءة للمشاهدين من أول وهلة ولكن سرعان ما يتفاجأ المشاهد بانبعاث الشر من داخل قلوبهم كالفنان محمد فراج في لعبة نيوتن، وسينتيا خليفة في حرب أهلية، وسيد رجب في موسى، وعمرو عبدالجليل في ملوك الجدعنة.

دوت الخليج يرصد أبرز ممثلي أدوار الشر في دراما رمضان 2021 وكيف قدموها بشكل استثنائي ومتميز لإثارة استفزاز وكراهية الجمهور.

عمرو عبدالجليل في ملوك الجدعنة

يعد مسلسل ملوك الجدعنة المثل الأعلى في الشر والانتقام، استطاع تنتاول قضية مهمة في جميع أنحاء العالم وهي قدرة الطبقات العليا على سحق من هم أقل منهم شأنًا ومقامًا، واتخذوا الفنان عمرو عبدالجليل كوجهة لتلك القضية من خلال تقديمه لشخصية زاهي العتال أحد أهم رجال الأعمال في مصر والدول الاخرى، الرأس المدبرة لجميع أدوار الشر في المسلسل، يظهر شهره بداية من ظهور شبان في منطقة شعبية فقيرة يدعيان سرية "عمرو سعد" وسفينة "مصطفى شعبان" يدخلان" في صراعات كثيرة معه بسبب حقيبة ممتلئة بالالماظ.

يستطيع العتال بحكم سلطته ايقاظ شر بعض من أهالي الحارة الذي لا تخلو قلوبهم من الكره والبغض لسرية وسفينة أتى على رأسهم عنتر "وليد فواز" وبسنت ومن خلالهم تمكن العتال قتل طفلة بريئة تدعى حبيبة ابنة شقيقة سفينة "رانيا يوسف"، وسجن أم لا ذنب لها سوى أنها والدت عدوه سرية "دلال عبدالعزيز"، ولم يكتفي بذلك بل عذبها في السجن حتى الموت، وتسبب في خلق فضيحة لفاتن "ياسمين رئيس" خطيبة سرية في جميع أنحاء الحارة، بالإضافة إلى عدم توقف محاولاته المستمرة في الإيقاع بين سرية وسفينة وتحريضهم على قتل بعضهم.

السقا وأمير كرارة في نسل الأغراب

تمكن الفنان أحمد السقا في دور عساف الغريب وأمير كرارة في دور غفران الغريب بمسلسل نسل الأغراب من إبراز الشر الذي يختلج القلوب عندما ترتبط القضية بأخذ الثائر على الطريقة الصعيدية، وذلك من خلال إجراء بعض التغيرات الشكلية على وجوههم، ويدور صراعهم حول أخوين من الأب فقط، يدخل في عقل أحدهما الشك الدور الذي يقوم به أمير كرارة لاعتقاده بأن زوجته جليلة "مي عمر" على علاقة بأخيه أحمد السقا، ويبدأ صراعهم معا في حالة من الرغبة في الانتقام من بعضهم.

مسلسل حرب أهلية يقدم أدوار الشر بثلاث أوجه مختلفة

حصر مسلسل حرب أهلية الشر في ثلاث شخصيات زوج خائن يدعى يوسف ويقدمه الفنان باسل خياط الذي دائمًا ما يراهن على أدوار الشر معتمدًا على أدائه التمثيلي فقط، ويسعى يوسف خلال أحداث المسلسل إلى تدبير خطة للانتقام من زوجته فريدة "أروى جودة" ومريم "يسرا" وذلك بتسجيل فيديو لفريدة فى غرفة نومهما، هددها به لتخضع لسيطرته وتطلب من صديقتها مريم الابتعاد عنها، خوفًا على والدها من الصدمة تضطر للتنازل عن دعوى الخلع وتطلب من والدها العودة إلى منزلها بعدما تعرضت للضرب والتهديد، وأثار هذا المشهد استفزار المشاهدين.

أما الوجه الثاني فكانت سينتيا خليفة في دور زوجة أب تدعى نادين، تتخذ ملامحها البريئة كستار لشرها، اعتمدت بعض الشىء على تغيير ملامحها لتتناسب مع شخصية الشر التى تقدمها، بينما تمارا "جميلة عوض" فكانت تحاول إبتزاز أصداقئها وتخريب حياتهم بشتى الطرق، بسبب معاناتها من اضطرابات نفسية وتشجيعًا من زوجة ابيها نادين، جعلتها تصور إحدى صديقاتها أثناء تغيير ملابسها لابتزازها بالفيديو، وإجبارها على الانصياع لأوامرها، كما نشرت لأخرى فيديو تسبب فى إلغاء حفل الزفاف، وآخرهم محاولتها لتخريب حياة نور والوقوف أمام حبها لزياد.

مسلسل اللي مالوش كبير

برغم المشاهد الرومانسية الطاغية على مسلسل اللى ملوش كبير إلا أنه لم يسلم من أدوار الشر، وذلك من خلال شخصية عابد تيمور "خالد الصاوي" تاجر السلاح الذى يمارس العنف ضد زوجته غزل "ياسمين عبد العزيز" فتحاول الطلاق منه بمساعدة "سيف الخديوى" الذى يقع فى غرامها، فيزداد غيظ عابد ويقوم بتدبير اتهاما لها بالإتجار بالمخدرات، فيحكم عليها بالسجن 7 سنوات.

وعلى الجانب الآخر، أثارت عائلة غزل استفزاز الجمهور وخاصة شقيقها الذى يقدم دور الأخ المتخاذل الذى لا يتورع عن إيذاء شقيقته وضربها مع كل محاولة للإفلات من زوجها "عابد تيمور" لاستفادته من ثروته بعمله معه، أما رفعت الدهبي "خالد سرحان" غريم الخديوي والذى كان على علاقة بزوجته الأولى قدرية "دينا فؤاد" والذي يقدم الشر بأداءه الكوميدي الخفيف، فيحاول الإيقاع بالخديوي طوال أحداث المسلسل، إلا أنه تحول لقاتل بعدما تعمد قتل شقيق الخديوي عن طريق ذبحه.

مسلسلات رمضان 2021 تحصر سيد رجب في دور الشر

ظهر الفنان سيد رجب في مسلسل "موسى" ليجسد شخصية المعلم وهبة الذي يعمل فى تهريب الممنوعات من غزة بمساعدة موسى "محمد رمضان"، وعندما تطلب منه أخته حلاوتهم "سمية الخشاب"، أن تتزوج من موسى، يحاول أن يقتله ليسيطر على جميع ممتلكات أخته، على جانب أخر ينافس سيد رجب أيضًا بشخصية الشرير فى لعبة نيوتن بشكل مختلف تمامًا عن موسى، ليقدم شخصية الثرى الفاسد بدر بيه، الذى يجبر حازم "محمد ممدوح"، على تخليق عسل نحل بالأفيون له ليرضى أهواءه.

ظهور مختلف لدور الشر في لعبة نيوتن

نقل الفنان محمد فراج الشر من خلال مسلسل "لعبة نيوتن" أمام الفنانة منى ذكي، بطريقة مختلفة تمامًا عن جميع أدوار الشر المعتادة، فاعتمد على خداع الجمهور بشخصيته المتدينة من خلال دور مؤنس، وبدأ تدريجيًا بالتقرب من هنا "منى زكي" مستغلًا غربتها في أمريكا برغم من زواجه بأخرى، ليطلب الزواج منها مقابل مساعدته لها فلم ترى هنا إلا الموافقة من أجل ابنها عبدالرحمن، وبعد أن يتزوج مؤنس من هنا يغضب من رفضها المستمر لأخذ حقوقه الشرعية كزوج ويصل غضبه إلى إغتصابها قاهرًا ما يثير استفزار واشمئزاز الجمهور منه، ليعيد فراج حب جمهوره لمؤنس وكسب تعاطفهم معه مرة أخرى من خلال مشهد تمثيلي بسيط يبكي فيه بسبب هنا.

الاختيار 2 عنوان الشر الأساسي

ظهر في الاختيار2 العديد من أدوار الشر التي جسدتها الشخصيات الإرهابية في المسلسل، ولكن أكثر دور شر إرهابي علق مع المشاهدين هو شخصية الضابط الخائن محمد عويس الذي جسده الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، فضرب به المثل في الخيانة، فخان صديقه الظابط محمد مبروك مقابل المال، واتفق مع الجماعات الإرهابية على تسليمه لهم وبالفعل استطاع الإرهاب قتله بمساعدة عويس.

طارق لطفي إرهابي في القاهرة كابول

قدم طارق لطفي دور الشر الأبرز في التاريخ بأداء انفعالي متزن من خلال تجسيد شخصية الخليفة رمزي في مسلسل القاهرة كابول، شاب يسعي بكل جهده الوصول للجاه والسلطة بتحريف الآيات والأحاديث الدينية لدرجة أنه عمي عن الحقيقة تمامًا ووصل إلى قتل جميع مايقف في طريقه من أقاربه بدأها بعصام ابن خاله ليصل إلى قتل زوجته لعدم إطاعة أوامره ثم ينهيه بخيانة رجاله بأمر من الضباط الأمريكان.

ومن خلال ذلك نرى أن أدوار الشر استحوذت على الدراما الرمضانية مثلت ما يقرب 90% من مسلسلات هذا العام، وفي محاولة للمقارنة بين تلك الشخصيات نرى تفاوت كبير في تجسيدهم للشر قام كل ممثل بأداء لا مثيل له وبطريقة استثنائية جعلت انبهار الجمهور هو رد الفعل الأول لهم.