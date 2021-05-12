/630859/تعرف-على-مفاجأة-موسيماني-في-مباراة-صن-داونز-بدوري-أبطال-إفريقيا

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام صن داونز في دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي بعد أن حقق الفريق الأحمر التعادل في المباراة الماضية أمام الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

وينوى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مفاجأة فريق صن داونز بتشكيل غير متوقع خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال افريقيا.

مفاجأة موسيماني أمام صن داونز

وعلم دوت الخليج أن موسيماني يفكر في البدء بصلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر بجانب محمد شريف كرأسي حربى وذلك من أجل إنهاك خط دفاع الفريق الجنوب إفريقي و إجباره على التراجع وعدم القدرة على فرض السيطرة الهجومية أو إستغلال الكرة.

خطة موسيماني لعبور صن داونز في دوري الأبطال

ومن المقرر أن يعود أيمن أشرف و بدر بانون في مركز المساك كما كان هو المعتاد قبل تعرض كلا اللاعبين للإصابة على ان يتولى محمود وحيد مسئولية الظهير الأيسر ويبقى محمد هاني في مركز الظهير الايمن .

يذكر أن أخر مباراة لعبها الأهلي كانت أمام الزمالك وتعادل فيها الفريقان بهدف لكل فريق ، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز .

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122

ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما

قائمة الأهلي لمباراة اليوم أمام الزمالك

حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون

خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا