السفارة الأمريكية تشكر تنسيقية الأحزاب لتحقيق حلم السيدة المصابة بالسرطان

جدة - نرمين السيد - ونشرت السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمى على "فيسبوك"، صورًا من زيارة السيدة الأمريكية للأهرامات بصحبة وزير السياحة والآثار، موجهة الشكر لوزارة السياحة على كرم الضيافة، ولـ "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" على مساعد ابن فى تحقيق حلم والدته برؤية الأهرامات.

ونشرت السفارة حوار "الابن مع والدته والذى قال فيه: "إذا كان هناك شىء واحد فى العالم تتمنى فعله، فماذا سيكون؟".. فردت الأم: "أود أن أرى الأهرامات".

وتابعت السفارة: "أحيانا تتحقق الأحلام. اقرأ عن رحلة العمر، بفضل جهود حملة جمع الأموال التى بذلها الأبن بلا كلل وكرم ضيافة وزارة السياحة، وشكرًا أيضًا لـ "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" وجميع من كان سببا فى تحقيق هذا الحلم".

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار حرص على لقاء السيدة الأمريكية جلوريا والكر فى أول أيام تحقيق حلمها بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، حيث استقبلها الوزير بساحة تمثال أبو الهول والتى تم السماح بفتحها لها بشكل استثنائى.