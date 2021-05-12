تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت هيئة الميناء - فى بيان اليوم الأربعاء، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته 4 سفن وتتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينة، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وغادرته 4 سفين حاويات وبضائع عامة وتتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن.
وأشارت إلى أنه جارٍ التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الميناء.
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