أهلا شوال .. وزير الأوقاف يستعرض فضل «الأيام الستة»

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء : "كما قولنا أهلًا رمضان علينا أن نقول أهلًا شوال، فرب رمضان هو رب شوال وسائر الشهور والأيام، متابعًا : قد أخفى الله رحمته فى طاعته فلا يدرى أى منا بأى عمل يرحم، وأخفى غضب فى معاصيه فلا يدرى أحدنا بأى ذنب يأخذ.





وتابع فى تسجيل فيديو على حسابه على موقع الفيديوهات "يوتيوب": "قال أهل العلم (من قبض على شئ بعث عليه)، فمن قبض على خير بعث عليه ومن قبض على معصية بعث عليها فأنت لا تدرى فى أى لحظة تقبض فعليك دائمًا أن تترقب حسن الخاتمة. وواصل وزير الأوقاف : "كما قلت أهلا رمضان عليك أن تقول أهلا شوال بهمة عالية ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول : "مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ".

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