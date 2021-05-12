بعد قمة الايجيبشن ليج.. مواجهات نارية للأهلى ولقاءات حاسمة للزمالك

تعادل الزمالك في مباراته الأخيرة التي كانت القمة ضد الأهلي بهدفٍ لمثله، ليرتفع رصيده نقطة واحدة ويصبح 45 نقطة ويحافظ على الصدارة، ويبقى الفارق بينه وبين المارد الأحمر 4 نقاط ولا يزال يمتلك الأهلي مواجهتين مؤجلتين أمام أسوان ومصر للمقاصة، سيقامان في وقت لاحق، وينتظر الفارس الأبيض والمارد الأحمر تحديات بالجملة في الفترة المقبلة نستعرضها في السطور التالية..الاهلى

سيكون فريق الاهلى على موعد مع مواجهة نارية مع صن داونز بطل جنوب افريقيا، في دوري أبطال إفريقيا من جديد، في التاسعة مساء السبت على ستاد الاهلى والسلام في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة ، اللقاء سيكون له الكثير من الحسابات ويحمل معه العديد من المباريات المصغرة داخل المستطيل الأخضر، على أن تقام مباراة الإياب في 22 مايو الجارى بجوهانسبرج حيث تكون المواجهتان الحاسمتان بمثابة تحديد مصير للأهلى في الحفاظ على لقبه الافريقى لإضافة النجمة العاشرة لتاريخه.

ستكون مباراة الاهلى وصن دوانز المقبلة هي الأولى لمدرب المارد الاحمر بيتسو موسيماني، أمام فريقه السابق، وسيعمل لاعبو الفريق الجنوب إفريقي، على الثأر من خروجهم من نفس الدور في البطولة السابقة، على يد الأهلى

التقى الفريقان من قبل في ثمانى مباريات، جميعهم كانوا في دوري أبطال إفريقيا، نجح الأهلي في الفوز بأربع مباريات منهم، وانتهت ثلاث مواجهات بالتعادل، وحقق الفريق الجنوب إفريقي الفوز في مباراة وحيدة.

ففي الموسم الماضي، لعب الأهلى وصن دوانز في ربع نهائي البطولة، وحسم الأهلي مباراة الذهاب لصالحه بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب بهدف لكل فريق.

المثير في الأمر أن المارد الأحمر يواجه نظيره صن داونز الجنوب إفريقي فى ربع النهائى للمرة الثالثة على التوالي، حيث أطاح بطل جنوب افريقيا بالمارد الأحمر 2019، فيما تأهل الأهلي على حساب صن داونز في البطولة الأخيرة 2020، وهي البطولة التى حقق لقبها الفريق الأحمر على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف.

كما سيواصل الاهلى مواجهاته النارية حينما يواجه نهضة بركان المغربى يوم 28 مايو الجاري على ملعب حمد بن جاسم بنادي السد في قطر، على لقب كأس السوبر الإفريقي، في محاولة من الأهلي لنيل اللقب السابع في تاريخه.

ويمتلك الاهلى 6 ألقاب من السوبر الإفريقي حيث حصل عليها أعوام 2002 و2006 و2007 و2009، و2013 و2014.الزمالك

فيما سيكون فريق الزمالك على موعد مع ثلاثة لقاءات مصيرية على صعيد بطولة الدوري الممتاز إذ أراد الحفاظ على القمة أولا ثم التتويج باللقب المحلي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه ثانيا ، تبدأ بمواجهة إنبي بعد غدا الجمعة في ستاد القاهرة الدولي، وذلك فى الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز 2021.

فيما يستضيف الزمالك نظيره طلائع الجيش، الخميس الموافق 20 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ23 للدوري، في لقاء لن يكون سهلا على الإطلاق للأبيض، نظرا لنتائج كتيبة عبد الحميد بسيونى المميزة مؤخرا.

فيما سيواجه الزمالك مع نظيره المصرى البورسعيدى يوم 24 من الشهر الحالي، في الأسبوع الـ24 من مسابقة الدوري في مواجهة صعبة للغاية في ظل تألق كتيبة على ماهر التي تقدم موسماً مميز للغاية هذا الموسم