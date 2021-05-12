صلاة العيد بدون أطفال.. الاوقاف تحذر المواطنين من اصطحاب أطفالهم غداً

قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن صلاة العيد ستقام فى نفس المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة، مع التشديد على عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو أماكن مفتوحة للحفاظ على الصحة العامة وإجراءات التباعد الاجتماعى، مطالبا من المواطنين عدم اصطحاب الأطفال أثناء صلاة عيد الفطر تنفيذا للإجراءات الاحترازية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خلال برنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن التكبيرات لن تزيد عن 7 دقائق، كما أن مدة خطبة العيد 10 دقائق، موضحا أنه تم التنبيه على العاملين بتنفيذ قرارات الوزارة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إلى أن المصليات الخاصة بالسيدات التى تم فتحها فى شهر رمضان المبارك مسموح بها صلاة العيد، ولكن مع وجود واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف أو مشرفة من قبل مديرية الأوقاف للإشراف على ضبط الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن هناك ضرورة أن تتعاون الأسر مع الدولة وألا تأتى بأطفال خلال صلاة العيد، قائلا: نرجو من الجميع أن نتعاون في تطبيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية والرجاء أن يكون الأطفال فى بيوتهم وتكون الصلاة بدون أطفال كى نساعد العاملين في الأوقاف على تطبيق الإجراءات الاحترازية.
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